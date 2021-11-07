الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمير منطقة القصيم يدشن تطبيق إلكتروني يحوي 10 آلاف فتوى للشيخ «العثيمين»

أمير منطقة القصيم يدشن تطبيق إلكتروني يحوي 10 آلاف فتوى للشيخ «العثيمين»
0

تواصل- فريق التحرير:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، التطبيق الإلكتروني لفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، الذي بيّن أن التطبيق مجاني و يحتوي أكثر من 10 آلاف فتوى من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

وأشار أن التطبيق يتضمن اللقاءات الشهرية للشيخ ابن عثيمين التي كانت تعقد في جامعه بمحافظة عنيزة ولقاءات الباب المفتوح بالإضافة إلى ان التطبيق يتيح سهولة البحث في الفتاوى وتدوين الملاحظات.

كما يضم لقاءات الشيخ ابن عثيمين رحمه في البرنامج الإذاعي الشهير نور على الدرب على أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة وأكد أمير منطقة القصيم أهمية تطبيق الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – كونه يعد مرجعاً شرعياً وعلمياً ، وهي خطوة ايجابية نحو التحول التقني في المحتوى الشرعي والعلم النافع للرجل الصالح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وبارك سموه للقائمين على مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية تدشين التطبيق ، مثمناً لهم تلك الجهود التي تسهم في سهولة وصول المعلومة والفتاوى من خلال التطبيقات الموثوقة في الجوانب الشرعية والعلمية .

ويمكن تحميل التطبيق على جميع المتاجر المختلفة عبر الرابط التالي : ‏⁦onelink.to/ftawa

مواد ذات صلة

أمير القصيم يوجه بإيقاف فعاليات ومهرجانات مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمير القصيم يوجه بإيقاف فعاليات ومهرجانات مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمير القصيم يدشن ويتفقد غداً مشاريع تنموية بأكثر من نصف مليار ريال بعنيزة (فيديو)

أمير القصيم يدشن ويتفقد غداً مشاريع تنموية بأكثر من نصف مليار ريال بعنيزة (فيديو)

توجيه عاجل من أمير القصيم بشأن حالة المواطنة «أم فرحان»

توجيه عاجل من أمير القصيم بشأن حالة المواطنة «أم فرحان»

بعد نشر «تواصل» لقصته.. أمير الحدود الشمالية يستقبل شاباً تبرع «بكليته» ليتيمة من القصيم

بعد نشر «تواصل» لقصته.. أمير الحدود الشمالية يستقبل شاباً تبرع «بكليته» ليتيمة من القصيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة