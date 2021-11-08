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طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. يمتد تأثير هذا الانخفاض برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-34 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر  خفيف إلى متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج    من نصف متر إلى متر قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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