لأول مرة.. الكنيسة بفرنسا تعترف باعتداءات جنسية طالت 216 ألف طفل

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة هي الأولى من نوعها، اعترف الأساقفة الفرنسيون، بمسؤولية مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية عن الاعتداءات الجنسية التي طالت أكثر من مائتي ألف طفل.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الأساقفة أن أكثر من مائتي ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية بكنائس البلاد منذ 1950.

وأضافوا أن الإساءة الجنسية التي تعرض لها الأطفال كانت ممنهجة و تندرج ضمن إطار عام وممارسات داخل الكنيسة.

وكان تحقيق قد أجرته لجنة مستقلة أكتوبر الماضي كشف أن حوالي 216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل القساوسة ورجال الدين.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريحات صحفية حينها أن العدد قد يرتفع إلى 330 ألفا، وأشار إلى أن الآلاف ممن عملوا بالمؤسسة الدينية اعتدوا على أطفال، منوها أن ما بين 2900 و3200 قسيس أو عضو في الكنيسة اقترفوا اعتداءات جنسية.