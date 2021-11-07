الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لأول مرة.. الكنيسة بفرنسا تعترف باعتداءات جنسية طالت 216 ألف طفل

لأول مرة.. الكنيسة بفرنسا تعترف باعتداءات جنسية طالت 216 ألف طفل
0

 تواصل- فريق التحرير:

في واقعة هي الأولى من نوعها، اعترف الأساقفة الفرنسيون، بمسؤولية مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية عن الاعتداءات الجنسية التي طالت أكثر من مائتي ألف طفل.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الأساقفة أن أكثر من مائتي ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية بكنائس البلاد منذ 1950.

وأضافوا أن الإساءة الجنسية التي تعرض لها الأطفال كانت ممنهجة و تندرج ضمن إطار عام وممارسات داخل الكنيسة.

وكان تحقيق قد أجرته لجنة مستقلة أكتوبر الماضي كشف أن حوالي 216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل القساوسة ورجال الدين.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريحات صحفية حينها أن العدد قد يرتفع إلى 330 ألفا، وأشار إلى أن الآلاف ممن عملوا بالمؤسسة الدينية اعتدوا على أطفال، منوها أن ما بين 2900 و3200 قسيس أو عضو في الكنيسة اقترفوا اعتداءات جنسية.

مواد ذات صلة

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

عاجل.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من 5 إلى 11 سنة

وداعاً للحقن.. دراسة تزف بشرى سارة بشأن طريقة تلقي لقاح كورونا

وداعاً للحقن.. دراسة تزف بشرى سارة بشأن طريقة تلقي لقاح كورونا

وكيل الصحة: تلقيح الأطفال بشكل طارئ ضد كورونا لهذا الأسباب

وكيل الصحة: تلقيح الأطفال بشكل طارئ ضد كورونا لهذا الأسباب

جرعة مخفضة من «موديرنا» للأطفال ما بين 6 -11 عاما

جرعة مخفضة من «موديرنا» للأطفال ما بين 6 -11 عاما

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>