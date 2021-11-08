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صيد بالـ «كلاشينكوف».. ضبط 3 مواطنين في محمية الملك سلمان

صيد بالـ «كلاشينكوف».. ضبط 3 مواطنين في محمية الملك سلمان
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية.

وأفاد بيان صادر عن “الأمن البيئي”، أنه قد عثر بحوزتهم على أرنبين مصيدين، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية آلية نوع (كلاشنكوف) غير مرخصة، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه يمنع دخول المحميات والصيد فيها، حيث تبلغ عقوبة دخول المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، مشيرًا إلى أن عقوبة استخدام سلاح (الشوزن) في الصيد غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد (80) ألف ريال، وعقوبة صيد الأرنب البري غرامة (18) ألف ريال للكائن الواحد، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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