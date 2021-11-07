سماء المملكة تشهد اقتران القمر بالزهرة..يمكنك رؤيتها بالعين المجردة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن حالة اقتران بين القمر وكوكب الزهرة تظهر اليوم الإثنين في سماء المملكة ويتم رؤيتها بالعين المجردة.

وقال حساب الجمعية الفلكية بجدة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنه سيتم يرصد بعد غروب شمس يوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة”.

وأضافت :” حيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي”.

وأضافت في تغريدة أخرى منفصلة :” يقوم خبراء الدفاع الكوكبيComet في وكالة ناسا بالبحث عن الكويكبات وتتبعها”.

وتابعت :” هذا الشهر ، سيطلقون مهمة المركبة «دارت»، لاختبار تقنية ستعمل على انحراف الكويكب المزدوج (65803) ديديموس ، علماً بان هذا الكويكب لا يشكل أي خطر على الأرض”.

سيرصد بعد غروب#الشمسيوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 هلال#القمر🌙✨في حالة اقتران مع كوكب#الزهرةحيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالافق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي.https://t.co/3851AfIxyB

📸 محاكاة لاقتران القمر بكوكب الزهرة الإثنين.pic.twitter.com/dPx4Q1SgaW — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety)November 7, 2021