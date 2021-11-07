فيديو وصور.. أكبر هجرة على الكوكب تضم قطعان مليونية من الثيران

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انتشر مقطع فيديو لمجموعة من قطعان الثيران، في هجرة تعد الأكبر على كوكب الأرض، والتي تحدث بقارة افريقيا.

وفي تفاصيل الهجرة التي نشرها على حسابه في تويتر الإعلامي إياد الحمود، فإن مشاهد الهجرة وقعت في تزانيا قبل أيام، لقطيع ثيران “النو” وهم يقومون بعملية يسميها علماء الحيوان بـ “الهجرة الكُبرى” لأنها أكبر حركة هجرة لقطيع حيوانات على الكوكب.

ويهاجر حوالي مليوني ثور وبقرة من فصيلة “النو” في قطعان مترادفة سنويا، مابين كينيا وتنزانيا للبحث عن الماء والغذاء.

وأضاف أنه في هذه الرحلة يرافقهم دائما الحمر الوحشية، وذلك في طريق محفوف بالمخاطر، فخلال هجرتهم يكونون عرضة للموت بأعداد كبيرة حيث تفترسهم الحيوانات الأخرى كالأسود والتماسيح والضباع والفهود.

كما يتعرض الآلاف منهم للموت، حيث يكون عدد النافقين منهم كبير لدرجة أنهم يصبحون مصدراً غذائياً رئيسياً للمفترسات خلال هجرتهم.

وأوضح أن رحلتهم تبدأ خلال شهر يناير من تنزانيا حتى يصلوا لكينيا، وفي شهر أغسطس تبدأ رحلة العودة، وأعدادهم كبيرة جدا لدرجة أنه بالإمكان رصدهم من الفضاء.