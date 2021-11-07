محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أكد المحامي سلطان العنزي أن القانون يعاقب الناشر ومن يقوم بإعادة التغريد أو النشر فيما يتعلق بالتشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين.
وقال العنزي، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “إن النظام ينص على أن العقوبة تبدأ بحدها الأدنى من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وتقدرها المحكمة”.
وأشار المحامي العنزي إلى أن المحكمة تراعي في هذا الجانب أن هذا حدث وليس بالغاً حتى يعاقب المعاقبة الكاملة”.
التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا..
المحامي سلطان العنزي: القانون يعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/O2CjYnt5Mr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow)November 7, 2021