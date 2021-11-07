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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)

محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المحامي سلطان العنزي أن القانون يعاقب الناشر ومن يقوم بإعادة التغريد أو النشر فيما يتعلق بالتشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين.

وقال العنزي، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “إن النظام ينص على أن العقوبة تبدأ بحدها الأدنى من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وتقدرها المحكمة”.

وأشار المحامي العنزي إلى أن المحكمة تراعي في هذا الجانب أن هذا حدث وليس بالغاً حتى يعاقب المعاقبة الكاملة”.

 

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