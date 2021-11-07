محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)

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أكد المحامي سلطان العنزي أن القانون يعاقب الناشر ومن يقوم بإعادة التغريد أو النشر فيما يتعلق بالتشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين.

وقال العنزي، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “إن النظام ينص على أن العقوبة تبدأ بحدها الأدنى من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وتقدرها المحكمة”.

وأشار المحامي العنزي إلى أن المحكمة تراعي في هذا الجانب أن هذا حدث وليس بالغاً حتى يعاقب المعاقبة الكاملة”.