لماذا حددت الصحة 6 أشهر للحصول على الجرعة التنشيطية؟

تواصل- فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، مدة معينة للحصول على الجرعة التنشيطية، وهي بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئة العمرية من (18) عام وأكثر.

وكشفت “الصحة” في منشور عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة، سبب تحديد هذه المدة بالتحديد، مؤكدة أن ذلك يأتي تفاديًا لانخفاض مستويات الأجسام المضادة في الدم.

وأضافت “الصحة”، أن الجرعة التنشيطية ليست جديدة ، وأن معظم أطفالنا منذ ولادتهم يتلقون لقاحات روتينية وهي لقاحات تنشيطية لعدة أمراض منها، الجدري، الكزاز، الدفتيريا،النكاف، الحصبة وغيرها.

وأكدت أن هذه السلسلة من اللقاحات التنشيطية موصى بها لأنك تحتاج إلى جرعات إضافية للحصول على مناعة وقائية تدوم طويلا.

وأتاحت وزارة الصحة حجز موعد أخذ جرعة ثالثة “معززة” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثالثة متوفرة لمن تخطى سن الـ18 عاماً ومضى على أخذه الجرعة الثانية من اللقاح 6 أشهر.

ونصحت وزارة الصحة “الفئات ذات الخطورة” بالمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.