فيديو جديد عن حادث مروع لاصطدام مركبة بـ «سطحة»

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر زاوية جديدة من حادث اصطدام مركبة بسطحة في إحدى الطرق بالمملكة.

ويظهر الفيديو اندفاع غير متوقع لقائد المركبة، الذي كان قادما من الخلف بسرعة كبيرة.

ونتيجة السرعة الغير متوقعة، فقد اصطدم بالسطحة بقوة، لتنحرف المركبة والسطحة معا على الطريق.

كما يظهر قائد المركبة بعد أن سقط على الأرض على جانب الطريق، حيث نهض من مكانه وهو يصرخ.

وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله، فقد ظهر أحد المارة وهو يظهر في حالة انتظار، حيث تفاجأ بالحادث، ما أصابه بحالة من الذهول.