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تعرّف على المسافة الآمنة بينك وبين الكمبيوتر.. لحماية بصرك

تعرّف على المسافة الآمنة بينك وبين الكمبيوتر.. لحماية بصرك
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تواصل – وكالات:

أكد طبيب العيون الروسي سيرغي خومياكوف بأن المسافة الآمنة بين المستخدم وبين شاشة الكمبيوتر يجب أن تكون من 50 الى 60 سنتيمترا، حتى لا يتضرر البصر.

وأضاف أن البعض يقضي بشكل متوسط أمام الكمبيوتر بين 6 إلى 7 ساعات في اليوم للعمل، وفقا لوكالة أنباء “نوفوستي” المحلية.

وشدد خومياكوف على ضرورة “وضع شاشة الكمبيوتر أمامك مباشرة، ويجب أن تكون الحافة العلوية للشاشة على نفس مستوى خط الرؤية لديك. كما يجب أن تكون المسافة من العين إلى الشاشة حوالى 50-60 سم.

وتابع “إذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول (لاب توب) أو اللوحي مع شاشة بقطر 10-12 بوصة، فإن المسافة يجب أن تكون مماثلة للمسافة بين المسافة من الكوع إلى الإبهام، أو بمتوسط ​​40-45 سم”.

 

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