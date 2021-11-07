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الكاظمي يكشف مفاجأة عن منفذي عملية الاغتيال

الكاظمي يكشف مفاجأة عن منفذي عملية الاغتيال
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تواصل- فريق التحرير

في تصريح مفاجيء لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أننا سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس.

وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي أننا  نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأوضح الكاظمي أن استهداف منزله تم بتوجيه طائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر ، وهو عمل جبان ولا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين.

ونوه أن العراق يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة.

كما أعرب الكاظمي عن شكره لكل القوى السياسية التي عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة إزاء اللا دولة، وأكدت أن عمر الدولة العراقية طويل وأن أعمار دعاة اللا دولة والفوضى قصير.

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