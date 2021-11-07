الترويج لـ«قطرة عين» تغني عن نظارة القراءة.. واستشاري يعلق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالملك القحطاني استشاري طب وجراحة العيون، بعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لنوع معين من قطرات العيون.

وقال القحطاني، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خلجية”، إن البعض يروج لنوع من “قطرة عين” تغني عن نظارة القراءة يتم تصنيعها في أمريكا، مؤكدا أنه يجب أن يتم إجازتها أولا من الغذاء والدواء.

وأضاف عبدالملك القحطاني “أنصح ألا يستخدمها أحد حتى يتم إجازتها والموافقة عليها من هيئة الغذاء والدواء بالمملكة”.