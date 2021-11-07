شاهد.. ضبط واقتحام مصنع به 20 برميل خمور وسط الرياض والتخلص منها

تواصل- فريق التحرير:

نشرت الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق لحظة اقتحام مصنع لتصنيع الخمور بوسط الرياض وضبط 20 برميلًا وعددًا من الزجاجات الجاهزة للترويج.

وقالت أمانة الرياض إن الحملة اشترك فيها 11 جهة حكومية، وأطاحت بوافدين يديرون معملاً متكاملاً لتصنيع الخمور وسط الرياض.

وقالت إن الوافدين، اتخذوا من منزلًا شعبيًا مقرًا لتصنيع الخمور، ظنًا أنهم في مأمن من رجال الرقابة والأمن.

وأظهر الفيديو البيئة التي تفتقر إلى أدني مقومات النظافة التي يُصنّع فيها الخمور.