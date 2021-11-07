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مزاد لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء جدة الإسلامي

مزاد لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء جدة الإسلامي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والجمارك والضريبة عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وقالت الزكاة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 16 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة الرابع مساء، وعلى الراغبين في دخول المزاد الالتزام بما يلي:

– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– إخراج البضائع والسيارات من الجمرك مع دفع كامل القيمة.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 5 أيام.

– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

– يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق.

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