موقف إنساني للأمير سلطان بن سلمان مع مواطن مُسن: لن تتخيل ماذا حدث بينهما (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حظى بإشادة الجميع لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، مع مواطن مُسن يتحدث إليه بطريقة عفوية.

ونشر المقطع الكاتب الصحفي خضر الزهراني، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلقًا عليه بالقول :” مقطع رائع واحترام كبار السن منهج الملوك والأمراء في بلادي الحبيبة”.

ويظهر الفيديو مدى تواضع سمو الأمير مع المواطن كبير السن، وكيف يظهر انصياعه لكلامه ويستجيب لما يقوله مؤكدًا أن كلامه أمر سيتم تنفيذه.

فيما دعا الرجل إلى سمو الأمير والمملكة، فقام الأمير بتقبيل رأسه، بينما حاول الرجل تقبيل يد الأمير فرفض ومنعه من تقبيلها.

وحظى الفيديو على تفاعل كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم بالقول :”موقف جميل ورائع وحوار أجمل يثبت مدى الحب والتقدير والاحترام بين المواطن السعودي والأمير في مملكتنا الحبيبة حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

وعلقت مواطنة بالقول :”ما شاء الله تبارك الرحمن جميل جداً ورائع الإحترام والتقدير والتواضع أجمل وأجمل”.