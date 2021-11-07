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لا مثيل لها.. العثور على جمجمة بشرية نادرة داخل كهف عميق

لا مثيل لها.. العثور على جمجمة بشرية نادرة داخل كهف عميق
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تواصل – وكالات:

تمكن علماء من العثور على جمجمة بشرية صغيرة جداً ليس لها مثيل، وذلك في مكان عميق وضيق جداً ولا يحتوي على أي مداخل أو ممرات حيث يصعب الوصول إليه.

الجمجمة النادرة، تم العثور عليها في أعماق كهف النجم الصاعد “Rising Star cave system” في جنوب إفريقيا.

وأشارت مجلة “livescience” التي نشرت التقرير، إلى أن العلماء اكتشفوا الجمجمة الصغيرة في ممر ضيق جداً ومظلم لا يزيد عرضه عن 15 سنتيمترا، ما أثار حيرة المستكشفين حول وجود الجمجمة الصغيرة في مثل هذا الجزء البعيد من الكهف.

وكشفت الأبحاث أن الجمجمة المكتشفة هي لطفل من عائلة بشرية قديمة ونادرة يطلق عليها اسم “هومو ناليدي” (Homonaledi)”، ومنح الطفل اسم “ليتي” (Leti)، وهو اختصار لكلمة “Letimela” أو بلغة “سيتسوانا” في جنوب إفريقيا أي الإنسان الأخير “Lost One”.

ويعود عمر الجمجمة النادرة، إلى حوالي 335 – 241 ألف عام استناداً إلى أعمار البقايا الأخرى التي تم اكتشافها في المنطقة، حيث عثر سابقاً على بقايا عظمية في أماكن أخرى من الكهف، بحسب ورقة بحثية نشرت في مجلة “PaleoAnthropolog”.

يذكر أن الجمجمة كانت أصغر من حجم كف الإنسان، كما أشارت الأسنان إلى أن الطفل مات خلال ظهور أول ضرس دائم له، والتي تظهر بين سن 4 و6 لدى الإنسان الحديث.

 

 

 

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