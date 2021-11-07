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صور علاج أدوية كورونا تشعل مواقع التواصل في بريطانيا

صور علاج أدوية كورونا تشعل مواقع التواصل في بريطانيا
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تواصل- فريق التحرير:

أحدثت صورة متداولة لمجموعة من الأدوية اللازمة لمقاومة فيروس كورونا المستجد جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

وبحسب ما تم تداوله، فإن طبيباً يعمل في مستشفى بوحدة العناية المركزة في بريطانيا، نشر صورة لجميع الأدوية اللازمة للحفاظ على حياة مريض واحد مصاب بكورونا.

وتظهر الصورة أدوية يقدر عددها بالعشرات وهي ما يأخذه المريض في يوم واحد فقط، حيث يتسائل الطبيب: كل هذه الأدوية أم اللقاح فقط، في إشارة منه إلى أن أخذ اللقاح أفضل من أنك تعيش في العناية وتأخذ كل هذه الأدوية.

 

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