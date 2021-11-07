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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المرور» يوضح آلية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر منصة أبشر

«المرور» يوضح آلية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر منصة أبشر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه يمكن حجز مواعيد مدارس القيادة على منصة أبشر من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية، وفق المناطق والمدارس المتاحة.

وقال المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة هي خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر تسهم في توحيد إجراءات حجز مواعيد مدارس تعليم القيادة.

 

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