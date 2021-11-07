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أنباء عن ترحيل اللبنانيين من الخليج.. والخارجية اللبنانية ترد

أنباء عن ترحيل اللبنانيين من الخليج.. والخارجية اللبنانية ترد
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تواصل- فريق التحرير:

ترددت أنباء في الأيام الأخيرة عن قرارات بشأن ترحيل اللبنانيين  من دول الخليج، وذلك عقب إساءة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

وكان نشطاء قد تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تدعي أن اجتماعا عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب ما تم تداوله فقد ضم الاجتماع جميع الدول الأعضاء ما عدا سلطنة عمان، حيث اطلع فيه المجتمعون على لوائح تم إعدادها تشمل جميع اللبنانيين وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس.

وعقب تداول هذه الأنباء المزعومة، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر بوزارة الخارجية اللبنانية ، أن الجهات الرسمية اللبنانية لم تتلقَ من دول الخليج أي خطوات ينوى اتخاذها ضد اللبنانيين المقيمين.

وأكدت المصادر بالخارجية اللبنانية أن الكلام المتداول يندرج في إطار المعلومات الكاذبة.

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