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‏بعد الفيديو الذي أثار ذهول الجميع.. ماذا تعرف عن «حيوان الكسلان»؟

‏بعد الفيديو الذي أثار ذهول الجميع.. ماذا تعرف عن «حيوان الكسلان»؟
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لموقف إنساني تجاه “حيوان الكسلان”، لرجل في كولومبيا كان على خط سفر بين الغابات فشاهد الحيوان  البطيء جداً في الحركة يمر عبر الطريق.

ولأن الحيوان بطيئ في حركته خاف الرجل أن تدهسه السيارة فنقله على شجرة للجهة الأخرى.

لكن ما لفت الأنظار هو رد فعل الحيوان، الذي التفت للرجل ومد يده كأنه يريد شكره على صنيعه مما جعل هذا المقطع ينتشر بقوة عبر السوشيال ميديا.

ماذا تعرف عن حيوان الكسلان؟

1- يتحرك حيوان الكسلان ببطء لا يصدق، فسرعته لا تتعدى ثلاثة أمتار في الدقيقة.

2- يتميز الكسلان بوجود مخالب طويلة في أطرافه وهو ما يجعله يسير بصعوبة شديدة على الأرض.

3- يقضي معظم أوقات حياته فوق الأشجار التي تعتبر موطنه الأساسي .

4- يعيش الكسلان ثنائي الأصابع حوالي 29 عام ، بينما يعيش الكسلان ثلاثي الأصابع لنحو 30 عاما.

5- حيوان الكسلان يحتاج لثلاثين يوماً لهضم الطعام، وهو أطول معدل مسجل من بين أنواع الثديات.

6- يخرج الكسلان من أماكنه الآمنة في الأشجار للتبرز والتبول مرة واحدة أسبوعياً.

7- خلافاً لمعظم أنواع الثدييات التي لديها 7 فقرات عنقية، فالكسلان ثلاثي الأصابع لديه 9 فقرات، مما يسمح له بإدراة رأسه لـ270 درجة.

8- تتعلق صغار الكسلان بأمهاتها لمدة سنة كاملة تتعلم خلالها كيفية الأكل وإيجاده، وبعد ذلك تتأقلم مع حياة العزلة الانفرادية.

9- تجتمع حيوانات الكسلان مع بعضها البغض خلال موسم التزاوج فقط.

10- رغم حركتها البطيئة إلا أن بعض أنواع الكسلان تجيد السباحة، وأثناء السباحة تكون حركة الكسلان أسرع بثلاثة أضعاف عن حركته فوق الأرض.

 

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