«الصحة»: على هذه الفئة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

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أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، على أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات، بادر بأخذ الجرعة التنشيطية وذلك لمن مضى على جرعته الثانية (6) أشهر من الفئة العمرية (18) عام وأكثر، لتساهم في حمايتك بإذن الله”.