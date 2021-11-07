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بالفيديو.. مشاهد تظهر دمار منزل «الكاظمي» بعد محاولة اغتياله

بالفيديو.. مشاهد تظهر دمار منزل «الكاظمي» بعد محاولة اغتياله
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مشاهد تُظهر الدمار في منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تعرضه للهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وأظهر المقطع، الذي نشرته قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تضرر أجزاء من المنزل جراء عملية الاستهداف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلاً “.

وأوضح، أن “محاولة الاغتيال تمّت من خلال 3 طائرات مسيرة”، مبيناً، أن “القوات الأمنية أسقطت طائرتين، أما الطائرة الثالثة فقد هاجمت منزل رئيس الوزراء”.

 

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