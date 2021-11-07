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خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها

خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق واتساب، اليوم الأحد، اختبار خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز ثانٍ والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت، حسبما أفاد موقع “جي إس مارينا”.

وذكر الموقع أن هذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق “واتساب”، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو إس” أو “أندرويد”.

وكان على المستخدم، في وقت سابق، التأكد من أن هاتفه الذكي الأساسي لا يزال متصلاً بالإنترنت قبل التمكن من إجراء أي محادثة على الحواسب المرتبطة بالجهاز الأساسي.

وحتى يمكن تشغيل هذه الميزة، التي لا تزال في مرحلة الإصدار التجريبي، سيتم إلغاء ربط جميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بالجهاز الأساسي مرة أخرى. وبمجرد التفعيل سيتمكن المستخدم من الدردشة، بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت أم لا، كما ستستمر الأجهزة المرتبطة في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

وتابع الموقع أن هذه الخاصية تعتبر مفيدة إذا فقد المستخدم هاتفه الذكي وفي احتياج إلى إبقاء اتصاله مع الأشخاص عبر التطبيق، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

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