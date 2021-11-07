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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هجوم على 4 مساجد في الهند وتخريب ممتلكات المسلمين

هجوم على 4 مساجد في الهند وتخريب ممتلكات المسلمين
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تواصل- وكالات:

تتعرض مساجد المسلمين في الهند إلى هجمات متكررة من جانب جماعات هندوسية متطرفة، بالإضافة إلى إتلاف منازل المسلمين وممتلكاتهم.

ويقول زعماء الأقلية المسلمة في الهند إنهم تعرضوا بشكل متزايد للهجمات والتهديدات، منذ وصول الحزب القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014.

وجاء في بيان صادر عن ائتلاف من الجماعات الإسلامية الهندية، أن “حكومة الولاية لم تتخذ بعد أي إجراء كبير ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف”.

أعمال العنف التي بدأت الشهر الماضي في ولاية تريبورا، اندلعت على هامش تجمع حاشد لمئات من أتباع جماعة قومية هندوسية يمينية، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

خلال الهجوم، تعرضت 4 مساجد للتخريب ونُهبت العديد من المنازل والشركات المملوكة لمسلمين.

وحسب الوكالة، تحرس قوات الأمن المساجد في الولاية وتحظر الشرطة التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

 

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