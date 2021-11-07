فرص عمل لحملة الثانوية العامة برواتب مجزية

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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة بمدينة الخبر بدء التسجيل في دبلوم الضيافة المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة و خدمات الأغذية و المشروبات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون سعودي الجنسية، أو ابن لأم سعودية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

3- أن لا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

4- أن يكون لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.

5- أن يكون المستفيد من الباحثين عن عمل، ولا يعمل لدى أي جهة.

6- أن لا يكون طالبا منتظما في إحدى المؤسسات التعليمية.

المزايا:

– تدريب مبتدئ بالتوظيف.

– راتب مجزي بعد التخرج.

– الحصول على شهادة (دبلوم) مُعتمدة في الضيافة.

– مكافأة مجزية خلال التدريب.

– تأمين طبي.

الوظائف:

(طاهي، مشرف طاهي، مقدم أطعة ومشروبات، مشرف نظافة، مشرف ضيافة).

التفاصيل والشروط:اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/04/02هـ الموافق 2021/11/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:هنا