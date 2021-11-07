وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمكة المكرمة والرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1-أخصائي سمعيات (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص السمعيات.

– خبرة (1) سنة في مشفى أو مركز تأهيل (يفضّل).

– مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي سمعيات.



2-معلم التربية الفنية (مكة المكرمة):

– بكالوريوس (تربية فنية).

– خبرة سنتين في المجال.



3-معلم التربية البدنية (مكة المكرمة):

– بكالوريوس (تربية بدنية أو تربية خاصة).

– خبرة سنتين في المجال.



4-أخصائي نفسي (مكة المكرمة):

– بكالوريوس في تخصص (علم النفس العيادي أو علم النفس).

– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل.

– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



5-معلم تربية خاصة (مكة المكرمة):

– بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية أو توحد واضطرابات سلوكية.

– خبرة ثلاث سنوات.



6-مساعد مستشار أول (الرياض):

– درجة البكالوريوس فأعلى في (الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إحدى الشركات الاستشارية الكبرى.

موعد التقديم:

– وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1443/04/02هـ الموافق 2021/11/07م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا