وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمكة المكرمة والرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1-أخصائي سمعيات (مكة المكرمة):
– درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص السمعيات.
– خبرة (1) سنة في مشفى أو مركز تأهيل (يفضّل).
– مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي سمعيات.
2-معلم التربية الفنية (مكة المكرمة):
– بكالوريوس (تربية فنية).
– خبرة سنتين في المجال.
3-معلم التربية البدنية (مكة المكرمة):
– بكالوريوس (تربية بدنية أو تربية خاصة).
– خبرة سنتين في المجال.
4-أخصائي نفسي (مكة المكرمة):
– بكالوريوس في تخصص (علم النفس العيادي أو علم النفس).
– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5-معلم تربية خاصة (مكة المكرمة):
– بكالوريوس تربية خاصة مسار إعاقة عقلية أو توحد واضطرابات سلوكية.
– خبرة ثلاث سنوات.
6-مساعد مستشار أول (الرياض):
– درجة البكالوريوس فأعلى في (الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إحدى الشركات الاستشارية الكبرى.
موعد التقديم:
– وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1443/04/02هـ الموافق 2021/11/07م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا