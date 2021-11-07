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حقيقة اعتقال رئيس شركة «فايزر» الأمريكية بتهمة الاحتيال

حقيقة اعتقال رئيس شركة «فايزر» الأمريكية بتهمة الاحتيال
Pfizer CEO Albert Bourla talks during a press conference with European Commission President after a visit to oversee the production of the Pfizer-BioNtech Covid-19 vaccine at the factory of US pharmaceutical company Pfizer, in Puurs, on April 23, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP)
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تواصل – وكالات :

نشر موقع “بيفر كونسيرفاتيف” الكندي، أنباء حول القبض على رئيس شركة فايزر الأمريكية ألبرت بورلا، بتهمة الاحتيال.

من جانبها، نفت صحيفة فوربس الأمريكية، الأخبار التي نشرها الموقع الكندي حول هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الموقع الكندي، ادعى أن بورلا يواجه اتهامات بالاحتيال لدوره بشأن خداع العملاء في فعالية اللقاحات وكذب حول الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتجها اللقاحات، وبدفع الأموال للحكومات ووسائل الإعلام الرئيسية كي تلتزم الصمت.

وأشارت إلى أن هذه الادعاءات الرئيسية غير مدعومة ولا يوجد دليل على صحة ادعاءات الاعتقال أو الاحتيال بأي شكل من الأشكال، كما لم يقدم الموقع أي حقائق وأدلة فعلية.

وأوضحت فوربس، أنه وفي نفس اليوم الذي ادعى فيه الموقع الكندي اعتقال رئيس فايزر يوم 5 نوفمبر الجاري، ظهر بورلا في لقاء تلفزيوني مباشر على قناة CNBC.

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