متحدث «الصحة» يوجه رسالة مهمة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك شعور بالسعادة لما وصلنا إليه من نسبة تحصين ضد فيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أن هذه السعادة ناقصة.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر بحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الفرحة ناقصة لأن هناك بعض أفراد المجتمع لا يزال لديهم تردد ومعلومات مغلوطة وخادعة جعلتهم يتأخروا في الحصول على لقاحات كورونا.

ووجه متحدث الصحة رسالة مهمة لكل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أو لم يتلقى الجرعة الثانية قائلاً: “العلم يقول والعقل يقول هي مهمة لصحتكم وحياتكم وأرواح من حولكم، ونقول لهم من القلب لسلامتكم وسلامة الآخرين بادروا بأخذ اللقاح ومعظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات”.