الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متحدث «الصحة» يوجه رسالة مهمة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن (فيديو)

متحدث «الصحة» يوجه رسالة مهمة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك شعور بالسعادة لما وصلنا إليه من نسبة تحصين ضد فيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أن هذه السعادة ناقصة.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر بحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الفرحة ناقصة لأن هناك بعض أفراد المجتمع لا يزال لديهم تردد ومعلومات مغلوطة وخادعة جعلتهم يتأخروا في الحصول على لقاحات كورونا.

ووجه متحدث الصحة رسالة مهمة لكل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن أو لم يتلقى الجرعة الثانية قائلاً: “العلم يقول والعقل يقول هي مهمة لصحتكم وحياتكم وأرواح من حولكم، ونقول لهم من القلب لسلامتكم وسلامة الآخرين بادروا بأخذ اللقاح ومعظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات”.

مواد ذات صلة

متحدث «الصحة»: الجرعة التنشيطية آمنة ومتاحة للجميع (فيديو)

متحدث «الصحة»: الجرعة التنشيطية آمنة ومتاحة للجميع (فيديو)

مفاجأة.. آلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل.. لسبب غريب!

مفاجأة.. آلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل.. لسبب غريب!

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة»: 43 إصابة جديدة بـ«كورونا» و39 حالة تعافي وحالتي وفاة

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

«الصحة» توضح موعد الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>