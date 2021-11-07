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بتداولات 5.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم في «تداول»

بتداولات 5.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم في «تداول»
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 89.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11841.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وهرفي للأغذية، وأبو معطي، والسعودي الفرنسي، والتعمير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين، وصادرات، وشمس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ، لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وكهرباء السعودية، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 257.85 نقطة ليقفل عند مستوى 25221.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1939 صفقة.

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