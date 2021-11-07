جريمة مروعة في سوريا.. أب يقتل طفلته بالفأس ويدفنها سراً لإرضاء زوجته

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة ريف دمشق في سوريا، على جريمة مروعة، حيث لقيت طفلة مصرعها على يد والدها بعد تحريض من زوجة الأب.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجاني ضرب طفلته بفأس على رأسها ثم دفنها سراً محاولاً إخفاء جريمته البشعة.

وأوضح المرصد، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وكانت تتعرض للتعذيب بالتحريض من زوجة الأب، الذي اعترف بإقدامه على ضربها بواسطة خرطوم وتربيطها وحرقها بالسجائر لأنها توسخ ثيابها باستمرار وتثير غضب زوجته.

وتم إلقاء القبض على والد الطفلة وزوجته وبالتحقيق معهما تناقضت أقوالهما، مما أكد الشكوك حول كيفية الوفاة، فتم استخراج جثة الطفلة بعد أخذ موافقة النيابة العامة.