بعد ساعات من محاولة الاغتيال.. القوات العراقية تعثر على مفاجأة فوق سطح منزل «الكاظمي»

تواصل – فريق التحرير:

بعد ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عثرت قوات الأمن على صاروخ لم ينفجر فوق سطح منزل الكاظمي بالمنطقة الخضراء، الذي تم استهدافه بـ3 طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها اليوم، أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، إلا أن القوات الأمنية أسقطت اثنتين.

وكان “الكاظمي” قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر قال فيه: “كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”.