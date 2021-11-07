باحثون يكشفون عن تأثيرات مدمرة لـ«فيسبوك» على مستخدميه

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت نتائج استطلاع أن شخصاً من بين كل 8 يعاني من الاستخدام القهري لشبكات التواصل، الأمر الذي يؤثر على الحياة أكان من ناحية عادات النوم أو العلاقات الاجتماعية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وتعكس أنماط الاستخدام أشكالاً تعرف باسم “إدمان الإنترنت”، بحسب الاستطلاع الذي أعده باحثون من فيسبوك وفق وثائق داخلية من الشركة، بحسب العربية نت.

وعبر الباحثون عن قلقهم من أن بعض المستخدمين يفتقرون إلى التحكم في الوقت الذي يقضونه باستخدام فيسبوك، ونتيجة لذلك يعانون من مشاكل في حياتهم.

غير أنهم أشاروا إلى أنهم لا يعتبرونه سلوكاً “إدمانياً إكلينيكياً” لأنه لا يؤثر على الدماغ بالطريقة ذاتها كتعاطي المخدرات مثلاً، لكنه سلوك قد يسبب المشاكل للبعض بسبب الإفراط بالاستخدام.

كذلك قد تؤدي بعض المشاكل التي قد يتسبب بها الإفراط في استخدام فيسبوك، إلى فقدان الإنتاجية، خاصة عندما يتوقف البعض عن إكمال المهام في حياتهم للتحقق بشكل متكرر من شبكات التواصل، أو حتى فقدان النوم عندما يظلون مستيقظين في وقت متأخر لاستمرارهم بتصفح التطبيق، أو حتى بتدهور العلاقات الشخصية باستبدال الوقت الذي يمكن أن يقضيه الشخص مع أشخاص حقيقيين ليصبح مع أشخاص عبر الإنترنت فقط.