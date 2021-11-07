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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«إخطار العودة للعمل» خدمة جديدة للحفاظ على حقوق المتقاعدين

«إخطار العودة للعمل» خدمة جديدة للحفاظ على حقوق المتقاعدين
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خدمة جديدة، للاستفادة من خدمة “إخطار العودة للعمل”، حال العودة للعمل بعد التقاعد ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وتتيح هذه الخدمة للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني – عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وتشمل الخدمة الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

2- اختيار خدمة “إخطار العودة للعمل” من قائمة الطلبات.

3- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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