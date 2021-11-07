بيان عاجل من مكتب الكاظمي حول عملية الاغتيال

تواصل- فريق التحرير

أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي بيانا بشأن عملية الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وبحسب البيان، فإن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة.

وأضاف البيان أن الجماعات المسلحة، قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفا، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا.

وشدد أن أجهزتنا الأمنية ستعمل بكل ثبات، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة.

وأوضح البيان أن قواتنا البطلة آلت على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب.