رسالة لاذعة من نجل الرئيس المصري الأسبق لـ«إبراهيم عيسى».. علاء مبارك: وأنت مالك

تواصل – فريق التحرير:

وجه علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رسالة لاذعة للإعلامي المصري إبراهيم عيسى.

وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر: “الحقيقة مش فاهم ايه زعل إبراهيم عيسى وعصبيته لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة – الصيدلية- “.

وتساءل علاء مبارك قائلا: “وهل هذا موضوع يستحق كل هذه الدوشة.. الحقيقة كلام غريب جداً .. الرجل يقرأ قرآن أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله، مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم.. وأنت مالك”.

وكانت تصريحات إبراهيم عيسى قد أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية، بسخريته من الصيدلي الذي يقرأ القرآن داخل الصيدلية.

وعلق عيسى على منظومة التعليم في مصر ببرنامج “حديث القاهرة”، أنها تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات.

وأضاف في تعليقاته: “عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين”.

واستطرد قائلا: “ليه أدخل أجزخانة – الصيدلية- ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية”.