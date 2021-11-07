الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رسالة لاذعة من نجل الرئيس المصري الأسبق لـ«إبراهيم عيسى».. علاء مبارك: وأنت مالك

رسالة لاذعة من نجل الرئيس المصري الأسبق لـ«إبراهيم عيسى».. علاء مبارك: وأنت مالك
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رسالة لاذعة للإعلامي المصري إبراهيم عيسى.

وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر: “الحقيقة مش فاهم ايه زعل إبراهيم عيسى وعصبيته لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة – الصيدلية- “.

وتساءل علاء مبارك قائلا: “وهل هذا موضوع يستحق كل هذه الدوشة.. الحقيقة كلام غريب جداً .. الرجل يقرأ قرآن أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله، مع كل الاحترام للأستاذ إبراهيم..  وأنت مالك”.

وكانت تصريحات إبراهيم عيسى قد أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية، بسخريته من الصيدلي الذي يقرأ القرآن داخل الصيدلية.

وعلق عيسى على منظومة التعليم في مصر  ببرنامج “حديث القاهرة”، أنها تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات.

وأضاف في تعليقاته: “عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين”.

واستطرد قائلا: “ليه أدخل أجزخانة – الصيدلية- ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية”.

مواد ذات صلة

تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن «الصحابة».. ماذا قال نجل الرئيس المصري الأسبق

تدوينة مثيرة لعلاء مبارك عن «الصحابة».. ماذا قال نجل الرئيس المصري الأسبق

الخثلان: بهذه الطريقة ستقرأ القرآن كاملاً .. واحذر هذه المدة

الخثلان: بهذه الطريقة ستقرأ القرآن كاملاً .. واحذر هذه المدة

طلب سماع القرآن.. شاب يردد في أنفاسه الأخيرة: «إن الله حق ووعده حق»

طلب سماع القرآن.. شاب يردد في أنفاسه الأخيرة: «إن الله حق ووعده حق»

بالصور.. التجمع الصحي الأول يكرم أبطال الرعاية الصيدلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

بالصور.. التجمع الصحي الأول يكرم أبطال الرعاية الصيدلية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة