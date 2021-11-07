الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأعلى في 5 سنوات.. 46 مليار ريال تمويل المصارف لواردات السيارات

الأعلى في 5 سنوات.. 46 مليار ريال تمويل المصارف لواردات السيارات
0

تواصل- فريق التحرير

في قفزة وصفت بأنها الأعلى في 5 سنوات، اقترب تمويل مصارف المملكة، لواردات القطاع الخاص من السيارات من 46 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، أي ثلاثة أرباع من العام الجاري.

وحقق تمويل المصارف مستوى أعلى، مقارنة مع 50 مليارا فقط خلال العام الماضي بكامله.

وكان التمويل قد سجّل 66 مليار ريال في 2016 ، ليعود مجددا للارتفاع في ثلاثة أرباعا عام 2021.

وبحسب ما ذكرته الوطن، فإن أحدث بيانات البنك المركزي، الصادرة في نهاية أكتوبر 2021، قد مولت المصارف التجارية القطاع الخاص بنحو 31.603 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك، استيراد السيارات مقابل 27.545 في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة عادلت 4.058 مليار ريال بنسبة نمو 14.73%.

كما واصل تمويل واردات السيارات النمو في نهاية الربع الثالث مسجلا 14.57 مليار ريال مقابل 10.187 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من 2020.

فيما سجلت قيمة واردات السيارات في الربع الثاني من العام، نحو 16.400 مليار ريال، بزيادة تعادل 6.667 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

أما خلال الربع الأول، فقد بلغت قيمة واردات السيارات الممولة عن طريق المصارف نحو 15.203 مليار ريال، ولكن تراجعت مقابل الربع الأول من 2020 .

مواد ذات صلة

مصادر: منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة

مصادر: منع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة