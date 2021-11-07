الأعلى في 5 سنوات.. 46 مليار ريال تمويل المصارف لواردات السيارات

تواصل- فريق التحرير

في قفزة وصفت بأنها الأعلى في 5 سنوات، اقترب تمويل مصارف المملكة، لواردات القطاع الخاص من السيارات من 46 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، أي ثلاثة أرباع من العام الجاري.

وحقق تمويل المصارف مستوى أعلى، مقارنة مع 50 مليارا فقط خلال العام الماضي بكامله.

وكان التمويل قد سجّل 66 مليار ريال في 2016 ، ليعود مجددا للارتفاع في ثلاثة أرباعا عام 2021.

وبحسب ما ذكرته الوطن، فإن أحدث بيانات البنك المركزي، الصادرة في نهاية أكتوبر 2021، قد مولت المصارف التجارية القطاع الخاص بنحو 31.603 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك، استيراد السيارات مقابل 27.545 في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة عادلت 4.058 مليار ريال بنسبة نمو 14.73%.

كما واصل تمويل واردات السيارات النمو في نهاية الربع الثالث مسجلا 14.57 مليار ريال مقابل 10.187 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من 2020.

فيما سجلت قيمة واردات السيارات في الربع الثاني من العام، نحو 16.400 مليار ريال، بزيادة تعادل 6.667 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

أما خلال الربع الأول، فقد بلغت قيمة واردات السيارات الممولة عن طريق المصارف نحو 15.203 مليار ريال، ولكن تراجعت مقابل الربع الأول من 2020 .