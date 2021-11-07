الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير مهم من أمن الطرق لقائدي المركبات بالحدود الشمالية والجوف

تحذير مهم من أمن الطرق لقائدي المركبات بالحدود الشمالية والجوف
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي بعض الطرق بالمملكة، بأخذ الحيطة والحذر والقيادة بحرص، بسبب الرياح الشديدة والأتربة التي ستشهدها تلك المناطق.

ودعت القوات الخاصة مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (العويقيلة – حزم الجلاميد – رفحاء – طريف – عرعر)، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب ما تشهده المنطقة من نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

كما حذرت قادة المركبات بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل- سكاكا)، بأنها قد تشهد نفس الأجواء، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة.

الصورة

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت بالتفصيل

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت بالتفصيل

توقعات طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سماء غائمة جزئياً وتكوّن سحب رعدية على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سماء غائمة جزئياً وتكوّن سحب رعدية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>