تحذير مهم من أمن الطرق لقائدي المركبات بالحدود الشمالية والجوف

تواصل – فريق التحرير:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي بعض الطرق بالمملكة، بأخذ الحيطة والحذر والقيادة بحرص، بسبب الرياح الشديدة والأتربة التي ستشهدها تلك المناطق.

ودعت القوات الخاصة مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (العويقيلة – حزم الجلاميد – رفحاء – طريف – عرعر)، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب ما تشهده المنطقة من نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

كما حذرت قادة المركبات بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم – دومة الجندل- سكاكا)، بأنها قد تشهد نفس الأجواء، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة.