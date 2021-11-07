3 مسيرات وإصابات بين الحرس الشخصي.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال «الكاظمي»

تواصل- فريق التحرير

نقلت وسائل إعلام عراقية عن وزارة الداخلية، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء، جرت بثلاث طائرات مسيرة.

وبحسب بيان أصدرته الداخلية العراقية، فإن محاولة اغتيال الكاظمي تمت بطائرات مسيرة، حيث تمكنت القوات الأمنية من إسقاط طائرتين .

وأضافت أن الطائرات الثلاثة كانت مختلفة الأحجام، وأن هناك إصابات في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي.

وفي التفاصيل أيضا، فإن طائرة مسيرة محملة بمتفجرات، استهدفت منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

كما ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، أن القوات الأمنية أسقطت طائرتين بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء.

يذكر أنه لم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي.