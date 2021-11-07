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يكتفي بقول “سبحانك” فقط في ركوعه وسجوده.. ما صحة ذلك؟

يكتفي بقول “سبحانك” فقط في ركوعه وسجوده.. ما صحة ذلك؟
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تواصل – فريق التحرير

من المعلوم أننا نقول في ركوعنا وسجودنا “سبحان ربي العظيم” و”سبحان ربي الأعلى”، فربما يكتفي بعض الأشخاص دون علم بالقول “سبحانك” في ركوعه وسجوده.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حول شخص يقول في السجود “سبحانك”، وربما يقتصر على ذلك في الركوع والسجود.

وأجاب الشيخ الفوزان أنه يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: “سبحان ربي العظيم”، وفي سجوده “سبحان ربي الأعلى”.

وأضاف الشيخ الفوزان: “أنه لما نزل قول الله تعالى”فسبح باسم ربك العظيم”، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اجعلوها في ركوعكم”.

ولما نزل قول الله تعالى: “سبح اسم ربك الأعلى”، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اجعلوها في سجودكم”.

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