تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد.

وخلال الفيديو يمكن سماع صوت إطلاق النار على الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي، في محاولة لاعتراضها.

واستهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.

وقال بيان للجيش العراقي: إن الهجوم استهدف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

فيما قال حساب الكاظمي الرسمي على تويتر إن رئيس الوزراء بخير، داعياً إلى التهدئة.