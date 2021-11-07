أول تعليق لـ«الصدر» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

تواصل – فريق التحرير:

استنكر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق، عملية اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفاشلة التي تعرض لها فجر اليوم.

وأضاف الصدر على حسابه في تويتر أن العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد هو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه.

وأوضح أن ذلك يعود لنشر الفوضي وعدم الأمن ورجوع البلاد إلى زمن اللادولة.

وطالب الجيش وقوات الأمن بأخذ الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد ظهر في مقطع فيديو يطمئن فيه الشعب العراق، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.

وأكد الكاظمي قائلا: “كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه”.

وأضاف: “أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”.