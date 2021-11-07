لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بأمانة المدينة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف مؤقتة شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لمدة (90) يومًا لأداء مهام معالجة التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني (عدد 10 وظائف).

– مهندس معماري (عدد 14 وظيفة).

– مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف).

– مهندس زراعي (عدد 4 وظائف).

– مراقب إنشاءات (عدد 6 وظائف).

– مراقب معماري (عدد 6 وظائف).

– مراقب طرق (عدد 4 وظائف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)