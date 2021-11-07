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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بأمانة المدينة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بأمانة المدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف مؤقتة شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لمدة (90) يومًا لأداء مهام معالجة التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني (عدد 10 وظائف).

– مهندس معماري (عدد 14 وظيفة).

– مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف).

– مهندس زراعي (عدد 4 وظائف).

– مراقب إنشاءات (عدد 6 وظائف).

– مراقب معماري (عدد 6 وظائف).

– مراقب طرق (عدد 4 وظائف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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