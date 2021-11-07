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استشاري يوضح طريقة صحية للمشي أوصى بها النبي (فيديو)

استشاري يوضح طريقة صحية للمشي أوصى بها النبي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شرح استشارى الصحة العامة، الدكتور صالح الأنصاري، كيفية المشي الرياضي الصحيح الذي أوصي به النبي صلي الله عليه وسلم .

وقال الأنصاري خلال مقطع فيديو :” تحولت من المشي إلى الهرولة، فلن تعلو وترتفع لأعلى إلا إذا جريت جرياً سريعاً جداً “.

وأوضح الأنصاري أن المشي بهذه الطريقة، يرفع ضربات القلب دون أن يؤذي المفاصل.

ودعا الأنصاري إلى المشي السريع لأنه يعطي لياقة عالية، موضحاً أن المشي السريع يطلق عليه النسلان أي المشي السريع بخطى متلاحقة.

وأوضح الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه وسلم، أوصى بالمشي السريع “النسلان”.

وأضاف : “شكا أناسٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تعب السفر فقال لهم: عليكم بالنسلان “.

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