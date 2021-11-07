الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بـ«طائرة مسيرة».. ماذا حدث؟!

محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بـ«طائرة مسيرة».. ماذا حدث؟!
0

تواصل – فريق التحرير:

تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.

وفي التفاصيل، فإن طائرة مسيرة اقتربت من مقر إقامة “الكاظمي” بالمنطقة الخضراء، وعلى الفور بدأ طاقم الحراسة بإطلاق النار على الطائرة لإسقاطها، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات، مما تسبب في إصابة أفراد من طاقم الحماية بجروح، وتضرر مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكب رئيس الوزراء، فيما أكد مكتب “الكاظمي” أنه لم يتعرض لأي إصابة.

وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة، غرد “الكاظمي” عبر حسابه قائلاً: “كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”.

كما نشر مقطع فيديو طمأن فيه العراقيين عن وضعه الصحي، مؤكداً أنه ومن يعمل معه بخير بعد تعرض منزله لعدوان جبان.

وكشفت مصادر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من داخل بغداد.
RT تكشف تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق (صور)

 

RT تكشف تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق (صور)

 

مواد ذات صلة

على المكشوف.. مسؤول بمليشيا حزب الله العراقية يوجه هذه الرسائل لـ«الكاظمي» بعد محاولة اغتياله

على المكشوف.. مسؤول بمليشيا حزب الله العراقية يوجه هذه الرسائل لـ«الكاظمي» بعد محاولة اغتياله

فيديو يوثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي

فيديو يوثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي

أول تعليق لـ«الصدر» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

أول تعليق لـ«الصدر» على محاولة اغتيال «الكاظمي»

«الدفاع الجوي» يُدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط

«الدفاع الجوي» يُدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف خميس مشيط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>