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غسيل أموال وإرهاب ومخدرات.. تفاصيل الإطاحة بخلية «حزب الله» في الكويت

غسيل أموال وإرهاب ومخدرات.. تفاصيل الإطاحة بخلية «حزب الله» في الكويت
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية تفاصيل إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على خلية تابعة “حزب الله” اللبناني، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع ميليشيات الحزب في سوريا واليمن.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إن “وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري”.

وأضافت أن “جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم “ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د” في عدد من التهم أيضا، منها تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن”.

وأرجعت زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي، للاطلاع على التحريات في هذا الملف.

وتابعت الصحيفة أن “المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق”، مشيرة إلى أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

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