استشاري مسالك بولية لمن أجرى عملية «بروستات»: لم تكن تحتاجها

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قال د. بدر ناصر المسيعيد استشاري جراحة مسالك بوليه ومسالك نساء واضطرابات تبول، إن كل من اجرى عملية بروستات لا يحتاجها أصلًا، كما أن من أخذ أدوية لها على مدى طويل لا تفيده.

وكتب “المسيعيد” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” التأكد من علاقة البروستات بأعراض التبول يقيك باذن الله”.

وتابع :” من عمل عملية بروستات لا تحتاجها اصلاً ومن أخذ أدوية بروستات على مدى طويل لا تفيدك”.

وأوضح استشاري المسالك البولية، أن تشخيص سبب أعراض التبول قبل أي إجراء هو الأهم، مشيرًا إلى أنه ليس كل تضخم للبروستات هو المسؤول عن أعراض التبول لوحده.