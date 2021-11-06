الكويت.. 10% من إصابات كورونا من الأطفال

تواصل- فريق التحرير:

شدد مسؤولون بوزارة الصحة الكويتية، على ضرورة الحرص والإقبال على التسجيل في المنصة الإلكترونية لتطعيم الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 5 و11 عاما.

ونقلت القبس الكويتية أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خلال الجائحة في البلاد، تراوحت بين 10 و12 % من إجمالي الإصابات المسجلة.

وطالب المسؤولون بالتعاون مع نداءات السلطات الصحية لتطعيم هذه الفئة العمرية، حيث سيكون التطعيم بلقاح فايزر وبواقع جرعتين يفصل بينهما 3 أسابيع.

ونوّهت أن اللقاح فعال بنسبة 90 % ، كما أن التطعيم يحمي من المتحورات ومنها المتحور دلتا.

وأكدت الصحة الكويتية على ضرورة تطعيم فئة الأطفال، بعد نشر تقارير عن معاودة تزايد الإصابات في بعض الدول، خاصة بين طلبة المدارس من غير المحصنين.