طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الاجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

أما عن البحر الأحمر الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة قد تصل الى 40 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر قد يصل الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.