الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

4 مكملات غذائية تسبب أمراضاً شديدة الخطورة.. فاحذروها

4 مكملات غذائية تسبب أمراضاً شديدة الخطورة.. فاحذروها
0

تواصل – فريق التحرير:

اكتسبت المكملات الغذائية سمعة “ذهبية” في فترة الحجر الصحي، بسبب الترويج الذي ترافق مع انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا لبعض الأصناف، على رأسها “فيتامين د”.

أوضحت الكثير من الدراسات الحديثة إلى وجود فوائد كبيرة للفيتامينات على صحة الإنسان، لكن بعض الأبحاث قدمت نتائج مخالفة للتوقعات حول أكثر الفيتامينات الشائعة شهرة والتي يتناولها الكثيرون بانتظام.

وقالت مجموعة العمل الطبية المعنية بالخدمات الوقائية في أمريكا (USPSTF)، إنها عدلت على توصياتها الطبية الوقائية وأكدت أنها “لن توصي بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يمكن أن تمنع أمراض القلب والسرطان”.

ونشرت مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية تقريرا عددت فيه 4 مكملات شائعة أثبتت الدراسات وجود مخاطر على القلب في حال تناولها على شكل مكملات ونصحت بتناولها من مصادرها الطبيعية، وهي:

1- “أوميغا 3”: يزيد من الرجفان الأذيني

مكملات أحماض “أوميغا 3” الدهنية، تعتبر ثالث أكثر المكملات شيوعا في أمريكا، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة “onsumerLab” وقد يكون من أكثرها عالميا. لكن وجدت دراسة حديثة أن مكملات “أوميغا 3” قد تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى بعض المرضى.

وينصح الأطباء غالبا باستخدام أحماض “أوميغا 3” الدهنية، لسبب وجيه، وهو أنها يمكن أن تخفض ضغط الدم وتثبط نمو الترسبات في الشرايين وتقلل من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

2- “فيتامين هـ”: يسبب السكتة الدماغية

أوضحت مجموعة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة (USPSTF) إنها لا توصي بتناول “فيتامين هـ”.

وجاء في البيان المنشور على موقعها في الإنترنت: “تشير الأدلة إلى عدم وجود فائدة من تناول فيتامين (هـ) وأن البيتا كاروتين يمكن أن يكون ضارا لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للخطر، مثل المدخنين”.

4- الكالسيوم: يتراكم في الشرايين ويسبب مشكلة

يساعد الكالسيوم في الحفاظ على قوة عظام وقلب الإنسان، لكن لكي يتم امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، يجب أن يكون مصحوبا بالكمية المناسبة من “فيتامين د”، وفي حال عدم وجود الأخير، قد يستقر الكالسيوم الإضافي في الشرايين بدلاً من مساعدة العظام.

وحللت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، بيانات أكثر من 2700 شخص تناولوا مكملات الكالسيوم على مدى 10 سنوات وخلصت إلى أن الكالسيوم المرتفع تراكم في الشريان الأورطي والشرايين الأخرى.

لذلك بين المقال أن الكالسيوم ضروري، لكن من الأفضل الحصول عليه مباشرة من النظام الغذائي الطبيعي.

4- أرز الخميرة الحمراء: يسبب مشاكل في الكلى

تزعم بعض المصادر أن أرز الخميرة الحمراء يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب، على غرار الستاتين. لكن هذه المكملات ترتبط حقيقة بمجموعة من الآثار الجانبية المحتملة.

وأوضح الباحث والدكتور مارفن ليبمان: “يمكن أن يسبب أرز الخميرة الحمراء نفس الآثار الجانبية التي يسببها الستاتين، وتشمل مشاكل في العضلات والكبد والكلى”.

مواد ذات صلة

استشاري جلدية يكشف عن علاج جديد لحب الشباب

استشاري جلدية يكشف عن علاج جديد لحب الشباب

للوقاية من «سرطان الرئة».. 4 نصائح مهمة

للوقاية من «سرطان الرئة».. 4 نصائح مهمة

بالأرقام.. دراسة تكشف عن وصفة لمنع الإصابة بأمراض القلب

بالأرقام.. دراسة تكشف عن وصفة لمنع الإصابة بأمراض القلب

«النمر» يحذر مرضى القلب: استمرار «الكحة» خطر في هذه الحالة

«النمر» يحذر مرضى القلب: استمرار «الكحة» خطر في هذه الحالة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>