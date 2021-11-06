ماجد التركي: لبنان لم يقدم أي منفعة للعرب أو المملكة طوال تاريخه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد د. ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية ـ الروسية، مساء أمس السبت، إن لبنان لم يقدم أي منفعة للعالم العربي أو الخليج أو المملكة طوال تاريخه.

وقال التركي لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” “إنهم لم يقدموا أي منفعة للعالم العربي، فضلاً عن دول الخليج أو المملكة، ولو سألت أي لبناني ماذا قدمت للعالم العربي فلن تجد جوابا”.

وأضاف ماجد التركي “أن لبنان لم يكن نافعاً بل منتفعاً طوال السنين الماضية، وهنا أتكلم عن المنفعة، أما عن المضار فحدث ولا حرج، فهناك “قضايا المخدرات” وتهريب المخدرات للمملكة، وهي عمليات مقصودة في جنوب لبنان وفيها أيضا مراكز تدريب للحوثيين.